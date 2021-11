"올해 수능 '한파' 없다" 평년보다 기온 높을 것

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 2022학년도 대학수학능력시험이 치러지는 18일 광주와 전남은 평년보다 기온이 높을 것으로 예상되면서 '수능 한파'는 없을 전망이다.

15일 광주지방기상청에 따르면 올해 수능 날에는 동안 서쪽에서 접근해오는 이동성 고기압의 영향을 받아 대체로 맑고 따뜻한 날씨가 될 것으로 예상된다.

수능 예비소집일인 16~17일은 중국 중부에서 접근해오는 온난건조한 공기를 머금은 고기압의 영향을 받아 대체로 맑고 온화한 날씨를 보이겠다.

수능 당일인 18일은 고기압의 영향을 받아 맑은 날씨가 이어질 것으로 전망된다.

이 기간 동안 광주·전남지역 아침 최저기온은 영상권에 머물겠고 낮 최고기온은 17도 내외로 평년보다 2도 이상 높을 것으로 기상청은 내다보고 있다.

다만 고기압의 영향으로 날씨가 맑아 광주·전남 대부분 지역에서 아침과 낮 사이 일교차가 10도 이상으로 크겠고 내륙지방을 중심으로 안개가 낄 가능성이 높아 수험생 이동에 각별한 주의가 필요하다.

광주기상청 관계자는 "큰 일교차로 인한 감기, 호흡기 질환 등 수험생의 컨디션 난조가 발생하지 않도록 따뜻한 옷차림과 함께 철저한 사전 대비가 필요하다"고 말했다.

