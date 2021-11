與 초선들 “민주당 현장성 잃어…선대위 외부인재 전면배치해야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 초선의원 일동은 15일 기자회견을 가지고 당 선거대책위원회 구조가 경직되어있다는 점을 지적하며 외부인재 영입을 촉구했다.

민주당 정당쇄신·정치개혁 의원모임 소속 김남국 김승원 김용민 유정주 윤영덕 이탄희 장경태 전용기 최혜영 황운하 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이같은 내용을 발표했다.

이들은 “지금 우리는 민주당의 끌려가는 모습을 목도하고 있다. 국민은 민주당이 비대하고 느리고 현장성을 잃었다는 차가운 평가를 하고 계신다”며 “우리는 민주당이 이대로 서서히 가라앉도록 지켜보고 있지만은 않겠다”고 말했다.

이를 위해선 당 선대위 구성에 변화가 필요하다고 주장했다. 이들은 “20대 대선을 준비하고 있는 당 선대위가 국회의원 중심, 선수 중심으로 구성되어 있다”며 “현장성이 떨어질 뿐 아니라, 청년, 여성, 서민, 소외계층, 사회적 약자 등 각계각층의 참여를 어렵게 하는 구조”라고 지적했다.

이어 “당 선대위에 사회 각계각층의 현장의 목소리를 대변할 수 있는 외부 인재를 영입하여 전면배치하고 이들에게 실질적 권한을 부여해야 한다”고 목소리를 높였다.

이들은 “당내에서도 더 다양한 구성원들을 선대위에 참여시키고, 청년 정치인들이 선대위 활동을 주도하도록 해야 한다”며 “당 선대위를 빠르고 날렵하고 활력있는 조직으로 전환하는 것이 대선 승리를 위한 기초가 될 것”이라고 했다.

송영길 대표를 향해서는 ▲내년 지방선거 청년 의무공천 ▲국회의원 면책특권 제한 입법 추진 ▲국회의원 동일 지역구 3선 초과 연임 금지 ▲당 선거제도의 민주적 변화 ▲국회의장, 상임위원장 후보 선출방식의 변화라는 5가지 제도 개혁을 요구했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr