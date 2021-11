키움증권, 제30회 대학생 주식 모의투자대회 개최

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 겨울방학 시즌을 맞이해 제30회 대학(원)생 모의투자대회를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 대회의 접수기간은 이날부터 내년 1월 2일까지이다. 대회기간은 29일부터 내년 1월 7일까지로 참가대상은 대학(원)생과 휴학생이다.

30회째를 맞는 키움증권 대학생 주식 모의투자대회는 참가신청만 해도 전원 경품을 받을 수 있다. 모의투자대회는 매년 학생들의 올바른 투자문화 확립을 위해 진행되는 대회로, 수상자에게 풍성한 혜택을 제공한다. 수익률 1~3위 수상자에게는 장학금(400만원·300만원·200만원)과 인턴십 기회를, 4~10위 수상자에게는 장학금(각 100만원)을 시상한다. 11~100위까지는 각 현금 5만원이 지급된다. 1위부터 100위 수상자까지는 키움증권의 모의투자대회 상장이 수여된다.

대회기간동안 참가 학생들에게 다양한 경품을 제공하는 이벤트도 진행된다.

키움증권 모의투자대회를 참가한 모든 학생에게는 맥도날드 바닐라 선데이 아이스크림을 증정하며, 모의투자대회관련 게시물 SNS 공유 시 추첨을 통해 1000명에게 투썸플레이스 달고나라떼를 준다. 또 대회 참가자 중 대회기간 내 비대면계좌를 처음 개설한 참가자에게는 전원 현금 1만원을 지급한다. 더불어 매주 모의거래금액 상위 200위 이내 학생 중 30명을 추첨해 총 180명에게 주식 1주를 증정하는 이벤트가 준비돼 있다.

참가접수는 키움증권 홈페이지 및 HTS ‘영웅문4’, MTS ‘영웅문S’ 등을 통해 신청이 가능하다. 대학생 주식 모의투자대회 및 이벤트에 관한 보다 자세한 내용 및 문의는 키움증권 홈페이지나 키움금융센터를 이용하면 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr