금융결제원, 정관 변경으로 이사회 구성·기능 강화

[아시아경제 송승섭 기자]금융결제원이 이사회 구성을 확대하고 주요 경영사항에 대한 심의기능을 신설한다. 또 책임경영 강화를 위해 내부경영 사항은 원장에게 위임할 계획이다.

15일 금결원에 따르면 최근 이러한 내용의 정관변경안이 총회 의결을 거쳐 금융위원회의 허가를 받았다.

바뀐 정관에 따라 금결원은 금융투자회사와 서민금융기관에 대해 발언권을 부여한다. 업권별로 대표기관을 선임하는 등 구체적인 운영방안은 추후 이사회에서 결정할 방침이다. 또 전체 사원은행이 이사회에 참여하도록 확대한다. 이에 이사회 참여 은행이 7개에서 10개로 늘어난다.

이사회는 주요 경영사항 심의역할도 맡게 된다. 정관 변경이나 사업계획 및 예·결산 승인, 기본재산의 사용 등의 안건은 총회 승인 전 이사회 심의를 거치도록 했다. 반면 보수나 퇴직금 등 내부경영과 관련된 사항은 책임경영 강화를 위해 개정권한을 이사회에서 원장 앞으로 위임했다.

정관 변경에 따른 후속조치는 연내에 마무리할 방침이다. 이달 중 총회 의결을 통해 이사회 이사도 추가 선임된다. 새롭게 구성된 이사회에서 금투사 및 서민금융기관 등의 이사회 출석, 발언권 운영방안, 내부 경영 사항의 원장 앞 위임 등을 의결하며 시행할 방침이다.

김학수 금융결제원장은 “이번 정관변경으로 이사회 기능이 확대되고 책임경영이 강화됐다”며 “디지털 시대 지급결제 환경 변화에 신속하게 대응함은 물론 금융권 핵심 인프라 운영기관의 역할을 보다 충실히 수행해 나갈 것”이라고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr