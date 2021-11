"LPG 넘어 수소·전기차도 충전" E1 미래차 복합충전소 선봬

[아시아경제 최대열 기자] E1 E1 017940 | 코스피 증권정보 현재가 51,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,343 전일가 51,100 2021.11.15 09:57 장중(20분지연) 관련기사 '수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들[e공시 눈에 띄네]코스피-6일 유가 고공행진...정유주 전망 장밋빛 close 은 액화천연가스(LPG)와 수소·전기충전 등을 결합한 미래형 복합충전소 사업을 본격적으로 추진한다고 15일 밝혔다. 이를 위해 E1오렌지플러스(Orange Plus)라는 브랜드를 새로 선보였다.

복합충전소는 기존 LPG 연료를 충전하는 공간에서 수소·전기차 충전과 프리미엄 세차·카페·편의점 등 차량 관련 편의서비스 전반을 다룬다. 앞으로 온·오프라인과 연계한 O2O(Online to Offline) 서비스까지 연계키로 했다.

지난 11일 경기도 성남시에 있는 성남에너지 복합충전소에서 브랜드 런칭행사를 열었다. 이곳은 앞으로 오렌지 플러스 브랜드가 적용된 시범 충전소(파일럿 스테이션)로 운영된다. 현재 LPG 충전시설 외에 시간당 수소차 5대를 연속으로 충전할 수 있는 시설과 100㎾급 전기차 급속 충전기 6기를 운영중이다. 세차시설과 카페를 앞으로 갖추는 한편 수소·전기차 충전고객을 대상으로 멤버십 서비스를 제공키로 했다.

구자용 E1 회장은 "지금까지 쌓아 온 LPG 전문 고객 관리 역량을 바탕으로 수소·전기차 시장에서도 차별화된 가치와 서비스를 제공하는 친환경 에너지 전문 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

