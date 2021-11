조오섭 의원, 민주당 원내대변인 선임

"정쟁 보다 민생, 쌍방향 소통 민심 전달할 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조오섭 국회의원(광주북구갑, 국토위·예결위)이 더물어민주당 원내대변인에 선임됐다.

조 의원은 앞으로 윤호중 원내대표와 호흡을 맞춰 원내 주요현안을 결정하는 데 직접 참여하고 당을 대표해 논평과 언론브리핑 등 업무를 맡는다.

이번 원내대변인은 내년 대선을 앞두고 본예산 심의와 민생법안 처리 등을 이끌어야 하는 막중한 책임이 있다.

조 의원은 "중요한 시기에 당의 부름을 받아 막중한 책임을 맡게 됐다"며 "국민의 목소리에 더 겸손하게 경청하는 자세로 임하고 정확한 정보전달로 우리 사회를 혼탁하게 만드는 가짜뉴스를 바로 잡겠다"고 말했다.

이어 "정쟁 보다 민생을 먼저 챙기고 일방통행이 아닌 쌍방향 소통을 통해 민심이 국회에 온전히 전달되도록 노력하겠다"며 "코로나로 어려운 국민들께 좋은 소식을 더 많이 전하는 메신저 역할을 충실히 해내 4기 민주정부 수립의 밀알이 되겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr