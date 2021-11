KAI 찾은 이재명 “대통령 직속 우주전략본부 설치할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 14일 항공우주 분야 산업과 관련 “대통령 직속의 우주전략본부를 구축하고 정부 지원이 효율적으로 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)를 방문한 자리에서 “항공우주산업 발전 측면에서 각 부처로 분산돼있는 기능을 일부 통합조정할 필요가 있다”며 이같이 말했다.

그는 “KAI를 중심으로 경남 일대가 항공 우주산업의 클러스터, 메카로 성장하도록 지원하는 게 꼭 필요하다고 생각한다”며 “특히 국방산업과 관련해서 공군 비행을 국산으로 전환하는 방위기술의 국산화도 필요하다”고 강조했다.

항공우주산업의 코로나19 타격 지원방안에 대해서는 “새로운 국가과제 선정에 도움을 달라는 요청이 있었다”며 “그런 것에 대한 정책적 결단은 필요하다고 생각한다. 초기에는 비용이 발생하고 비효율이 생기더라도 장기적 관점에서 정책을 결정할 필요가 있다”고 답했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr