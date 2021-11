박형준, 부산 재미없다던 이재명에 "재미없어 죄송하다"

[아시아경제 권서영 기자] 박형준 부산시장이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 부산 발언에 반박하고 나섰다.

14일 박 시장은 자신의 페이스북에 '이재명 후보님, 부산이 재미없어 죄송합니다'라는 제목의 글을 올렸다. 이는 전날 이 후보가 '매주 타는 민생버스'의 전국 순회 일정으로 부산을 찾은 자리에서 부산 지역 내 스타트업 관계자들과 만나 "부산은 솔직히 재미없다. 강남 같지 않은 측면이 있다" 등의 발언을 한 것을 겨냥한 글로 풀이된다.

박 시장은 "부산에 표 달라고 온 분이 부산이 재미없다 해서 놀랐다. 게다가 강남보다 재미없다고 해서 더 놀랐다"라며 "이분 역시 사고의 틀이 수도권 중심주의에서 한 걸음도 못 나오고 있다는 생각에 걱정스러울 따름"이라고 썼다. 그는 "땅만 개발하면 대박이 나고 기업과 사람은 몰려들고, 풍부한 세수로 도정하면서 세금 풀어 얼마든지 인기 얻을 수 있었던 경기도 같은 곳은 참 재미가 있었을 것"이라며 "그런 면에서 지방은 정말 재미가 없다. 떠나는 기업과 사람 잡기에도 힘에 부치고, 뭐 하나 유치해 오려면 경기도보다 백 배 이상 힘든 곳이 바로 지방이고 또 부산이기 때문"이라고 지적했다.

박 시장은 "저는 이번 대선의 가장 중요한 이슈 중의 하나가 지역 균형 발전 문제라고 생각한다"라며 "대한민국이 정말 공정 사회가 되려면 하나의 발전 축이 아니라 복수의 발전 축을 만들어야 한다"라고 강조했다. 이어 "그 전제조건이 지역을 발전 주체로 생각하고 진정한 자주적 권한과 포괄적 예산을 이양하는 획기적 분권 정책이다"라며 "지방이 처한 이 어려움에 대해 공감하는 말을 한마디라도 하고 재미없다고 해야 불공정에 시달리는 지역민들에 대한 기본 예의를 갖추는 것 아닐까"라고 반문했다.

또 박 시장은 "요즘 부산이 재미있다고 찾아오는 분들도 많고, 그 때문에 문화도 관광도 다시 살아날 조짐을 보이고 있다"라며 "이 판국에 도움은 못 줄망정 쪽박을 찰 일은 아니다"라고 설명했다. 또한 "부산 시민들에게 정중하게 사과해 달라. 아니, 사과 안 하실 테니 제가 사과하겠다"라며 "부산이 재미없어 죄송하다. 한데 그 이유는 수도권 일극주의를 넘어서지 못하는 분권 실패와 균형 발전 실패에 있다", "그것을 혁파하는 것이 이번 대선의 시대 정신임을 추신으로 붙이고 싶다"라고 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr