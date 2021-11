[아시아경제 임혜선 기자] 이랜드리테일에서 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼 이랜드몰은 회사 창립 41주년을 맞아 오는 21일까지 ‘쇼쇼쇼 블랙 페스타’ 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

매일 오전 10시와 오후 12시·2시에 오픈되는 선착순 득템 행사에선 인기 브랜드 반값쿠폰과 인기 상품 블랙타임 추첨 이벤트, 이랜드몰 반값 쿠폰 등을 만날 수 있다.

요일별로 설화수, 가히, 모던하우스, 로엠 등 인기 브랜드를 특별한 가격에 구매할 수 있다. 릴레이 블랙특가를 통해 최대 88% 할인된 가격에 스키 시즌권부터 아동복, 가구, 스포츠 브랜드 의류 등 다양한 상품을 구매할 수 있다.

