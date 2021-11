이재명 "'아프니까 청춘이다'라지만 젊은이들 너무 고통스러워…반성 중"

"나는 본질적으로 꼰대일 수밖에 없다...꼰대 아닐 거 같은 꼰대"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "우리 젊은이들이 너무 고통스러운 것 같다. 사실은 최근에 좀 많이 반성하고 있다. '얘기라도 들었어야 했는데' 그런 생각이 든다"고 밝혔다.

이 후보는 12일 오후 울산시의회 대회의실에서 청년들과 만나 "젊어서 고생은 사서도 한다는데 '아프니까 청춘이다'라고 하지만 우리 젊은이들이 너무 고통스러운 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "나는 본질적으로 꼰대일 수밖에 없다. 다른 세상에 사는데"라며 "꼰대 아닐 거 같은 꼰대"라고 밝혔다. 그러면서 "저한테 그렇게 묻는 여러분들도 곧 '당신은 꼰대입니까'라는 질문을 받게 된다"고 농담을 던지기도 했다.

이 후보는 이날 질의응답에서 청년정책과 양성평등, 지방 분권 등도 강조했다. 그는 "남녀 전 생애를 놓고 보면 여성이 너무 피해받고 있다는 것은 사실"이라며 "임금도 (남성의) 60%지, 승진도 잘 안 되지, 아이들 키우고 보육하느라고 경력 단절되면 복귀 안 되지. 그걸 보전해서 평등하게 균형을 맞추는 게 필요하다. 그걸 하는 게 페미니즘"이라고 설명했다.

지방 분권 문제에 대해선 "이미 수도권 집중이 비효율을 만들어내고 있다"며 "'오징어 게임'의 한 장면처럼 누군가 죽어야 내가 사는 그런 상황에 여러분이 내몰리게 됐다. 이게 계속 심화하면 나중에 어떻게 되느냐. 나라가 망하는 것"이라고 했다.

이어 "지방 균형 발전이 길"이라고 강조했다. 그러면서 "공공기관 이전은 신속하게 해야 한다"며 "속도가 만족도를 올린다. 속도전은 내가 전문가"라고 자신감을 내비쳤다.

