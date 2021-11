K-스마트팜 선두주자 ‘그린플러스’…3분기 매출 36% ↑

[아시아경제 이준형 기자] 그린플러스 그린플러스 186230 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 250 등락률 -1.62% 거래량 83,396 전일가 15,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 그린플러스, 인니 보고르대학과 업무협약…"수출용 스마트팜 모델 개발"“K스마트팜, 사막서도 딸기 재배”…세계로 뻗는 그린플러스"그린플러스, 호주 시장 진출...스마트팜 수출 성장 기대" close 가 올 3분기 연결 기준 매출액이 601억원으로 지난해 같은 기간보다 36% 늘었다고 14일 밝혔다. 국내외 스마트팜 사업부 매출액은 312억원으로 전년 동기(180억원) 대비 73% 증가했다.

스마트팜 사업부 매출액은 전체 매출액의 52%를 차지했다. 의 국내 스마트팜 사업은 정부 정책에 따라 청년 농업인을 중심으로 확대되고 있다. 회사는 지난달 47억원 규모의 '청년 스마트팜' 공급 계약 2건을 체결하기도 했다.

해외 시장 진출도 속도를 내고 있다. 는 스마트팜 선진국으로 꼽히는 일본에 일찌감치 관련 설비를 수출한 국내 몇 안 되는 업체다. 회사는 현지 1위 업체 다이센과 협업해 일본에만 200만㎡(60만평) 규모의 첨단온실을 구축했다. 또한 회사는 올 5월 호주 스마트팜 기업 팜(Farm) 4.0과 호주·뉴질랜드에 10년간 스마트팜 설비 등을 공급하는 계약을 체결했다.

알루미늄 사업부 매출도 증가세를 보였다. 원자재 값이 상승하며 단가가 인상된 영향이다. 회사는 올 9월 친환경 알루미늄 롤테이너인 '그린테이너' 등 신제품을 선보이기도 했다. 롤테이너는 물류창고 등에서 물건을 옮길 때 이용하는 카트다. 녹이 슬지 않아 위생이 중요한 식품, 바이오 분야 등에 사용될 수 있다는 게 회사 설명이다.

관계자는 "정부, 지자체 지원 정책 등에 힘입어 일본, 호주, 아랍에미리트 등으로 스마트팜 사업을 확대하고 있다"면서 "국내와 해외 모두 내년 실적이 기대되는 상황"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr