"떡볶이=정크푸드"라던 황교익… "11월11일, '떡볶이데이' 어떤가"

[아시아경제 나예은 기자] 떡볶이가 '정크푸드(불량식품)'라고 주장했던 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 11월11일을 '떡볶이 데이'로 만들자고 제안했다.

황씨는 12일 자신의 페이스북에 "가래떡으로 가장 많이 해 먹는 음식은 떡볶이다. 11월11일 가래떡 데이를 떡볶이 데이로 바꾸면 어떨까. 가래떡 데이보다는 조금 낫지 않을까"라며 이같이 밝혔다.

이어 "어제 몇몇(가래떡 데이) 행사가 있었던 듯한데 대체로 조용하게 넘어갔다"며 "빼빼로데이 대응으로 생겨난 신토불이 행사라는 한계와 가래떡이라는 음식이 그다지 매력적이지 않기 때문"이라고 지적했다.

그러면서 "쌀 떡볶이는 쌀로 만드는 것임에도 분식집 등에서 팔 때 쌀의 원산지를 표시하지 않아도 된다. 이명박 전 대통령 때 '떡볶이 세계화'라는 이름으로 정부 창고의 수입 쌀을 대량으로 소비하려는 꼼수의 하나"라고 했다.

황씨는 "떡볶이가 영혼의 음식이라는 국민 여러분은 대찬성을 할 듯하여 해마다 이맘때 내놓는 아이디어"라고 강조했다.

해당 제안에 과거 '떡볶이는 정크푸드'라는 그의 발언을 두고 비판이 제기됐다는 일부 언론 보도가 나오자 황씨는 추가로 게시물을 올렸다.

그는 자신을 비판한 언론을 향해 "정크푸드이면 그대들은 안 먹는가. 나는 정크푸드를 알고도 먹는다"며 "떡볶이는 정크푸드다. 자극적인 맛에 영양 균형이 깨져 있다"라고 했다.

그러면서 "한국에서는 햄버거와 피자를 정크푸드로 보고 있다고 보면 된다. 시판되는 것들을 기준으로 햄버거, 피자, 떡볶이 중에 어떤 음식이 가장 자극적이고 영양균형이 깨져 있다고 생각하는가"라고 덧붙였다.

한편 황씨는 지난 8월 떡볶이를 '정크푸드'라고 지칭하면서 "떡볶이는 늦었지만 지금이라도 '학교 앞 금지 식품'으로 지정되어야 한다. 식약처가 바로잡아야 한다"고 주장했다. 그러나 해당 발언에 앞서 떡볶이 광고를 찍은 사실이 알려지면서 일부 대중들로부터 비판을 받았다.

