한국 온 디즈니+, '런닝맨' 스핀오프 첫선…韓오리지널 줄줄이

국내 출시 기념 온라인 론칭쇼 스트리밍

[아시아경제 차민영 기자] 월트디즈니 컴퍼니 코리아가 12일 한국에 '디즈니플러스(+)'를 공식 출시하면서 '런닝맨' 스핀오프 버전을 비롯한 한국 오리지널 작품들을 순차적으로 선보인다고 밝혔다.

디즈니+는 일반 엔터테인먼트를 제공하는 ‘스타’ 브랜드를 통해 국내 인기 예능 프로그램 런닝맨의 최초 공식 스핀오프 ‘런닝맨: 뛰는 놈 위에 노는 놈’도 최초로 공개한다. ‘설강화’와 ‘블랙핑크: 더 무비’도 연내 공개할 예정이다.

월트디즈니 컴퍼니는 지난 10월 진행된 APAC 콘텐츠 쇼케이스에서 20개 이상의 아태지역 신규 콘텐츠를 공개했고, 이 중 7편의 한국 콘텐츠 라인업을 발표했다. 이를 포함해 2023년까지 아태지역에서 50개 이상의 오리지널 라인업을 확보할 예정이다.

디즈니+는 ‘디즈니’, ‘픽사’, ‘마블’, ‘스타워즈’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘스타’ 등 디즈니 핵심 브랜드의 영화, TV 프로그램 콘텐츠를 제공하는 글로벌 온라인 스트리밍 서비스다.

한국에선 월 9900원 또는 연간 9만9000원으로 모바일 기기 또는 스마트 TV 등 다양한 디바이스를 통해 영화와 TV 프로그램을 즐길 수 있다. LG유플러스와 IPTV, 모바일 제휴, KT와는 모바일 제휴를 진행하며 SC제일은행, 현대카드 등 파트너사와는 소비자 프로모션을 실시한다.

오상호 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표는 “많은 관심을 받아온 디즈니+를 드디어 한국 소비자들에게 선보이게 돼 기쁘다”면서 “디즈니+가 제공하는 독보적인 스토리텔링과 우수한 창의성, 무한한 엔터테인먼트를 언제 어디서나 마음껏 즐기시기를 바라며, 앞으로도 다양한 국내 파트너사, 크리에이터들과의 협업을 통해 가장 독창적인 스토리를 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

한편, 디즈니코리아는 서비스 출시를 기념해 이날 오후 8시부터 디즈니+ 론칭쇼를 공식 유튜브 채널과 네이버 NOW를 통해 스트리밍한다. 서울 코엑스와 동대문디자인플라자, 부산 해운대 마린시티, 수원 화성, 전주 한옥마을, 제주도 등 전국 주요 랜드마크와 디즈니 다양한 테마가 접목된 볼거리를 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr