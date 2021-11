[아시아경제 이관주 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 31,900 전일대비 750 등락률 -2.30% 거래량 93,458 전일가 32,650 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코나아이, 부동산 가치평가 서비스 ‘자두, 여기 얼마’ 출시코나아이, 청주시 지역화폐 '청주페이' 우선협상대상자로 재선정코나아이, 영광군 카드형 지역사랑상품권 플랫폼 운영대행 우선협상대상자 재선정 close 는 올해 3분기 영업이익이 137억3600만원으로 전년 동기 대비 158.9% 증가했다고 10일 공시했다.

매출액은 504억1200만원으로 전년 동기 대비 69.7%, 당기순이익은 154억4300만원으로 전년 동기 대비 202.2% 각각 증가했다.

