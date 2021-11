포스코, 3년 간 일자리 2.5만개 창출…김부겸 "과감한 결단 감사"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 포스코 그룹이 향후 3년 간 직접채용을 포함해 총 2만5000개의 일자리를 창출하겠다는 계획을 10일 발표했다.

정부와 포스코그룹은 이날 오후 서울 강남구 소재 '포스코 센터'에서 이 같은 내용의 '청년희망 온(ON) 프로젝트' 파트너십을 체결했다.

포스코 그룹은 향후 3년간 직접 총 1만4000명을 채용하고, 벤처투자 등 확대를 통한 일자리 1만1000개 창출을 약속했다.

포스코는 2차전지 소재와 수소, 포스코케미칼 음·양극재 신설 부문 인력 등 신사업 분야에서 직접 채용을 대폭 확대하기로 했다. 또 벤처펀드 조성에 4300억원, '체인지업 그라운드'와 같은 벤처밸리 조성에 1060억원 등 총 5360억원을 투자해 일자리 5900개를 창출하겠다고 덧붙였다.

아울러 취업지원 프로그램 '포유 드림'을 확대해 3년 간 5100명의 교육생을 배출할 예정이다. ▲취업 아카데미 연 1200명(기존 800명) ▲창업 인큐베이팅 스쿨 연 200명(기존 100명) ▲청년 인공지능(AI)·빅데이터 아카데미 연 300명(기존 200명) 등이다.

이날 행사에 참석한 김부겸 국무총리는 "포스코가 아무 것도 없던 포항의 모래밭에서 기적을 만들었는데, 이제 그 기적이 우리 청년들에게도 일어나기를 바란다"며 "과감한 결단을 해준 포스코 그룹에 깊이 감사한다"고 말했다.

앞서 KT, 삼성, LG, SK에 이어 이날 포스코까지 파트너십 체결을 마친 김 총리는 "청년들이 일자리 찾기가 너무나 어려운 상황에서 부모 세대가 손 놓고 있을 수 없어 시작한 것"이라며 "청년들은 좋은 교육을 받아서 좋은 일자리를 찾고 기업들은 맞춤형 인재를 채용하면, 청년도 기업도 나라도 좋은 '1석 3조'의 효과를 거둘 수 있다"고 기대했다.

