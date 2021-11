이재명 "여가부, 성평등가족부로 명칭 바꾸고 기능 조정해야"

"명칭 바꾸고 일부 기능 조정 방안 제안"

SNS 통해 성평등, 일가정양립 등 강조

성별임금격차, 채용성차별 개선 의지 피력

[아시아경제 한진주 기자] 더불어민주당 이재명 대선후보가 여성가족부의 명칭을 성평등가족부로 바꾸고 일부 기능을 조정해야한다고 9일 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북을 통해 "우리 사회는 모든 불합리한 차별을 없애는 방향으로 나아가야 한다"며 "차제에 여성가족부를 평등가족부나 성평등가족부로 바꾸고 일부 기능조정을 하는 방안을 제안한다"고 말했다.

일각에서 여가부 폐지론 등을 거론한 것과 달리 기능 조정과 명칭 변경을 조건으로 여가부의 존재가치를 인정하는 의미로 풀이된다.

이 후보는 "여성-남성간 갈등 원인을 둘러싸고 여러 논란이 있지만 저성장으로 인한 기회총량 부족, 그로 인한 경쟁의 격화가 근본 원인이라 생각한다"며 "일부 정치권과 언론이 본질은 제쳐두고 약자간의 갈등, 젠더갈등으로 문제를 확대하고 부추기는 측면이 있다"고 말했다.

이 후보는 "청년층과 여성에게 결혼과 출산, 육아는 큰 부담이며 모두의 부담을 덜어줄 정책, 실제로 체감되는 정책들을 추진하겠다"며 "일·가정양립을 위한 남녀 육아휴직 확대, 돌봄공백 해소를 위해 적극적으로 예산을 투자하고, 돌봄 노동자의 처우도 개선하겠다"고 강조했다.

이 후보는 성별 임금격차 해소, 채용 성차별 개선 등도 해결 과제로 꼽았다. 그는 "우리나라의 성별 임금격차는 31.5%로 OECD 회원국 중 가장 심각하다. 성별 임금공시제 도입 등을 통해 공공기관, 사기업에서 성별임금격차를 해소할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "최근 남양유업 사태처럼 육아휴직 후 퇴사를 종용당하는 경우가 빈번하게 발생하고 있고, 일부 은행에서 채용 성차별 비리 실태가 드러나기도 했다"며 "여성청년들이 사회에 진입하는 단계에서부터 차별당하지 않도록 국가 차원의 관리 감독을 강화해야 한다"고 덧붙였다.

이 후보는 "여성의 정치참여도 대폭 확대해야 한다. 21대 국회의 여성 비율은 19%에 불과하다"며 "EU 등 선진국에 비하면 턱없이 낮은 비율이며 정부와 정당이 여성 정치참여 확대를 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr