그랜드하얏트호텔 주차장부지 매각…약 2000억 규모

[아시아경제 박형수 기자] 서울미라마유한회사는 최근 이든자산운용과 디벨로퍼 UOD 등 컨소시엄으로 구성한 PFV(프로젝트금융투자회사)에 부지를 매각했다고 9일 밝혔다.

그랜드하얏트호텔 주차장 부지는 남산과 한강을 조망할 수 있다. 뒤쪽으로는 남산이 안고 있는 형국이며, 앞쪽으로는 한강을 조망할 수 있어서 한남동 고급주택 부지로 알려졌다.

매각한 그랜드하얏트호텔의 주차장 부지는 호텔 전체면적 7만3272㎡(2만2165평) 가운데 남서쪽에 있는 주거용 토지다. 총 8개의 필지로 이뤄졌다. 면적은 8757㎡(2650평) 규모다. 총 매각 금액은 약 2000억원 규모다.

올해 초부터 주차장 부지 매각 소식이 전해지면서 대형 건설사와 국내 유명 자산운용사가 관심을 보였다.

투자은행(IB)업계와 부동산 관계자는 "호텔 주변에는 나인원, UN빌리지, 더힐 등의 고급 주택 단지가 들어섰다"면서 "하얏트호텔 주택부지를 개발하면 한남동이 고급주택의 명소로 알려질 것 같다"고 말했다.

서울미라마유한회사의 주요 주주인 KH 필룩스, KH 일렉트론, KH E&T, 장원테크는 매각으로 대규모 자금이 유입되면서 재무건전성이 대폭 개선될 것으로 예상된다.

