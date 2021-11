유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다

내년 유동성 둔화 본격화

불확실성 확대 개인투자자 위축

대어급 IPO도 감소

[아시아경제 송화정 기자, 공병선 기자]지난해부터 뜨겁게 달아올랐던 기업공개(IPO) 열풍이 내년에는 그 열기가 한 풀 꺾일 것으로 보인다. 유동성 축소와 시장 불확실성 확대에 따른 개인투자자 위축, 그리고 대어급 IPO의 감소 때문이다.

9일 한국거래소에 따르면 올들어 전일까지 신규 상장기업수(스팩 합병 통한 코스닥 상장 및 이전상장 제외)는 109곳으로, 지난해 전체 106개를 이미 넘어섰다. 공모금액은 19조5700억원으로 20조원에 육박한다. 역대 최대 규모다. 올해 SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지, 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이 등 대어급 상장이 줄을 이으면서 IPO 시장은 그 어느 때보다 뜨거웠다.

그러나 내년에는 이 같은 열기가 한 김 식을 것으로 예상된다. 공모주 열풍을 떠받쳤던 유동성이 줄어들 것으로 예상되기 때문이다. 노동길 신한금융투자 연구원은 "내년은 유동성 둔화가 본격화될 것"이라며 "유동성 장세 둔화 국면은 IPO, 유상증자와 같은 주식공급 둔화로 이어질 수 있다"고 말했다.

또한 유동성 장세 둔화는 올해 공모주 열풍을 이끌었던 개인투자자들의 투자심리 위축으로도 이어질 것으로 예상된다.

대어급 상장도 줄어들 것으로 전망된다. 내년에도 LG에너지솔루션, 현대엔지니어링, SSG닷컴, 마켓컬리 등이 IPO 대어로 꼽히긴 하지만 역대급이었던 올해 수준에는 못미친다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "대형 종목도 올해만큼 나타나지 않을 것"이라며 "시장 상황이 좋고 올 초 공모주들 성적이 좋으니까 많은 대형 종목들이 올해 상장을 했지만 현재 시장 상황이 다소 침체되는 분위기여서 대형 기업들이 올해 하반기와 내년 상반기 시장 상황을 살핀 후 상장을 하게 될 것"이라고 말했다. 앞서 기관 수요예측 부진으로 지난달 시몬느액세서리컬렉션, 이달 SM상선 등 2곳이 공모를 철회했다.

공모주 열풍에 불쏘시개 역할을 했던 ‘따상’(공모가 2배에 시초가 형성 후 상한가) 현상도 사그러들고 있다. 박 연구원은 "따상은 두 가지 추세가 지속돼야 하는데 시장 분위기와 개인투자자들이 많이 투자하는지 여부"라며 "하지만 하반기부터 시장 상황이 좋지 않으면서 지난해 하반기 같은 수익률이 안 나오니 개인투자자들도 조심스럽게 투자하고 있다"고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr