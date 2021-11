삼성전자·SK하이닉스, 美반도체 정보제출 완료…고객사 등 민감한 내용 제외

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,200 2021.11.09 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시] '인프라'와 '메타버스' 주목화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 107,000 2021.11.09 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시] '인프라'와 '메타버스' 주목화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려 close 등 국내 반도체 기업들이 미국 정부가 요청한 반도체 공급망 관련 설문자료를 8일(현지시간) 제출했다. 이들 기업은 고객사 정보 등 민감한 내용은 제외한 채 제출 요구에 응한 것으로 알려졌다.

삼성전자는 이날 "미 상무부 가이드라인에 맞춰 반도체 공급망 자료를 제출했다"며 "고객 관련 정보는 계약상 공개가 불가능해 상무부와 협의를 거쳐 포함하지 않았다"고 밝혔다. SK하이닉스도 "고객사와의 계약 관계를 고려하며 자료를 제출했다"고 확인했다.

앞서 조 바이든 미 행정부는 글로벌 반도체 부족 사태 속에 지난 9월 말 글로벌 반도체 기업들을 대상으로 화상회의를 열고 45일 안에 기업들의 재고량과 주문, 판매 등과 관련한 민감한 정보를 내라고 요구했다. 마감시한은 한국시간으로 9일 오후 2시까지다. 상무부가 공표한 설문조사 항목은 총 26가지 문항으로 이뤄져 있다.

앞서 상무부는 고객사 이름 등 반도체 기업들이 꺼리는 민감한 내용 대신 자동차용, 휴대전화용, 컴퓨터용 등 산업별로 구분한 자료를 제출하겠다는 해당 기업들의 요청을 수용하기로 일부 지침을 완화했다. 이에 따라 국내 기업들도 공개하기가 어려운 정보를 제외한 채 설문에 응한 것으로 전해졌다.

