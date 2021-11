LHI 저널, 한국연구재단 등재후보 학술지로 선정

토지·주택·도시의 정책·제도 관련 융복합 학술지, 2010년 9월 창간

LH 실무에서 축적된 노하우와 학문이 결합돼 새로운 아이디어 등 제공

공신력 있는 학술지로 인정, 더욱 활발한 기술·연구성과 등 공유 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 LH 토지주택연구원(LHI)이 발간하는 ‘LHI 저널(Journal)’이 한국연구재단의 ‘2021년 신규 등재후보 학술지’로 선정됐다고 9일 밝혔다.

‘LHI 저널’은 2010년 9월 국내 최초로 창간된 토지·주택·도시 관련 종합 학술지로, 매년 4번 발간되고 있다. 창간 이후 현재까지 국토·주택, 경제·경영, 건축·에너지 등 5개 분야에서 내·외부 전문가들의 실용적 논문 총 365편이 게재된 바 있다.

LHI는 최근 2년간 실적을 바탕으로 한국연구재단에 학술지 평가를 신청했으며, 그 결과 ‘LHI Journal’은 91.18점의 높은 점수로 신규 등재후보 학술지로 선정됐다. 실무적 지식을 활용했다는 점이 타 학술지 등과 차별화됐으며, 복잡하고 어려운 토지 및 주택에 대한 이슈를 발굴하고 이를 학술 주제로 다뤘다는 점이 높게 평가된 것으로 전해졌다.

허남일 토지주택연구원장 직무대행은 "이번 결과를 계기로 더욱 많은 외부 연구자들이 ‘LHI Journal’에 논문을 투고하고, LH도 이를 통해 많은 시사점을 얻을 수 있기를 바란다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr