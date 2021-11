이재명, 윤석열 '50조' 지원 구상에 "포퓰리즘 아니길"

윤석열 "자영업 피해보상 50조원"

이재명 "국민 우롱으로 비칠 수 있어"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 최근 자영업자 피해 전액 보상을 위해 50조원을 투입하겠다는 구상을 밝힌 가운데 이재명 더불어민주당 대선후보는 8일 "포퓰리즘이 아니길 바란다"고 지적했다.

이 후보는 이날 자신의 페이스북에 '윤석열 후보님, 정략보다 민생입니다'라는 제목의 글을 올려 "정치는 네편 내편 가리기보다 오로지 국민, 오로지 민생이어야 한다"며 이같이 말했다.

그는 윤 후보를 향해 "작년 1차 재난지원금처럼 지역화폐로 지급해 가계소득 지원과 소상공인 매출 증대라는 2중효과가 있는 13조원 지원은 반대하시면서, 50조원 지원을 그것도 대통령 돼서 하겠다는 건 국민 우롱으로 비칠 수 있다"고 꼬집었다.

이어 "전세계에서 가장 적은 코로나 지원금 수준, 가장 높은 가계부채비율, 가장 낮은 가계소득 지원과 낮은 국채비율, 재정지출의 경제 활성화 효과를 고려하면 다른 나라들처럼 확장재정을 통한 가계나 자영업자 추가 지원이 반드시 필요하다는 것이 저의 생각"이라고 했다.

그러면서 이 후보는 "상대의 주장은 당부를 떠나 무조건 반대하고, 재원 대책도 없이 나중에 대통령 되면 하겠다는 던지고 보는 식 포퓰리즘이 아니기를 바란다"고 강조했다.

아울러 "내년이 아니라 지금 당장 필요하고, 대통령이 되어 내년에 하더라도 이번 예산에 편성해야 하니 지금 즉시 내년 예산편성에 협조하시기 바란다"고 덧붙였다.

끝으로 그는 "50조원 지원예산 편성, 말의 성찬으로 끝내지 말고 구체적 실행에 나서시길 기대한다"라고 말하며 글을 마무리했다.

앞서 윤 후보는 지난 7일 조선일보와 인터뷰에서 "새 정부 출범 100일 동안 50조원을 투입해 정부의 영업 제한으로 인한 피해를 보상하겠다"며 "이 후보가 주장하는 전 국민 재난지원금 같은 찔끔찔끔 지원은 안 된다"고 말했다. 이어 "정부의 영업시간 및 인원 제한으로 인한 피해를 원칙적으로 전액 보상해야 한다"며 "피해를 지수화·등급화해서 원칙을 갖고 보상할 것"이라고 했다.

