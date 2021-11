北, 유엔 인권결의안에…"유럽, 제 집안 인권오물이나 처리하라"

[아시아경제 이지은 기자] 올해 유엔 북한인권결의안에 대해 북한이 "허위날조자료들로 가득 채워진 모략적인 '결의안'"이라며 비난하고 "제 집안의 인권오물이나 처리하라"고 쏘아붙였다.

북한 외무성은 9일 홈페이지에서 리상림 조선-유럽협회 회장 명의의 글을 통해 "유럽동맹의 상습적인 '결의안' 상정은 애초부터 우리 인민의 인권을 보호증진하는것과는 아무런 인연(연관성)도 없다"며 이같이 밝혔다.

리 회장은 "2003년 4월 유럽동맹은 저들의 거듭되는 요구로 시작되였던 우리와의 쌍무인권대화와 협력을 뒤집어엎고 유엔인권에 관한 위원회 제59차회의에 최초의 반공화국 '인권결의안'을 기습 상정시켰다"며 "우리 국가를 '악의 축'으로 지정하고 동맹국들까지 내몰아 전방위적인 압박을 가하던 미국에 대한 맹종이 빚어낸 정치적 적대행위"라고 지적했다.

북한은 유엔 등을 통한 인권문제 거론을 '대북 적대시 정책'의 하나로 꼽으며 철폐를 요구하고 있다.

리 회장은 "유럽동맹은 미국의 대조선 적대시 정책에 편승해 해마다 유엔무대에서 우리를 반대하는 '인권결의안'을 반복적으로 들고나와 강압채택하는 대결일변도에 매여달리고 있다"며 "유럽동맹이 우리 국가의 자주권을 침해하고 내정에 간섭하려는 '결의안' 상정놀음의 불순한 목적을 '인권보호'라는 보자기로 가리워 뻐젓이(버젓이) 세상을 기만하고 있는 것"이라고 지적했다.

그는 "뿌리깊은 인종주의, 인종차별, 피난민학대, 경찰폭력, 살인, 성폭행 등 세인을 경악케 하는 온갖 인권유린악페(악폐)가 만연하는 곳이 다름아닌 유럽동맹나라들"이라며 '제 집안의 인권오물'부터 처리하라고 목소리를 높였다.

