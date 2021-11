인근 병원으로 옮겨졌지만 생명 위중해

[아시아경제 나예은 기자] 강원도 고성의 바닷가 공중화장실에 갓 출산한 영아를 유기한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

8일 고성경찰서에 따르면 지난 7일 오후 3시쯤 고성군 토성면 봉포해수욕장 인근 공중화장실에서 갓 출산한 영아를 50대 주민이 발견해 경찰에 신고했다.

발견된 영아는 신고를 받고 출동한 119구급대원에 의해 곧바로 인근 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위중한 것으로 전해졌다.

주민은 "화장실을 찾았다가 뭔가 꿈틀거려 살펴보니 갓 출산한 태아였다"는 취지로 진술했다.

경찰은 산모가 화장실에서 아기를 출산한 뒤 아무런 조치 없이 유기한 것으로 보고 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 사라진 산모를 찾고 있다.

