[아시아경제 이정윤 기자] 서울 성동구 마장동 축산물 시장에서 가스가 폭발하는 사고가 발생했다.

8일 소방당국에 따르면 이날 오후 4시 5분께 마장동 축산물 시장에서 40대 남성 A씨가 얼굴과 다리에 1∼2도 화상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.

A씨는 액화석유가스(LPG)가 누출된 것을 모르고 토치를 점화했다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.

소방 관계자는 "정확한 사고 발생 경위를 조사 중"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr