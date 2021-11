KB국민은행, 캄보디아 오토론·비대면 신용대출 출시

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 캄보디아 현지에서 신차구입 고객을 대상으로 자동차 금융을 지원하는 ‘드림 카 론(Dream Car Loan)’을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘드림 카 론’은 프놈펜, 깐달 지방에 거주하거나 소득 증빙 가능한 직장인을 대상으로 최장 7년이내, 자동차 구입 가격의 80%까지 지원해주는 상품이다.

KB국민은행은 향후 ‘리브(Liiv) KB캄보디아’에 자동차 대출을 출시해 고객들이 평균 1주일 이상 소요되는 대출가능여부 및 한도, 금리 조회 업무를 모바일 앱으로 30분 이내로 단축시키는 등 비대면 금융서비스를 강화해 나갈 계획이다

캄보디아에서 KB스마트론(KB Smart Loan)도 선보인다. ‘KB스마트론’은 우량기업에 근무하는 직장인을 대상으로 하는 무보증 신용대출이다. 대출한도는 최대 3만달러이며 현지 금융권 최초로 디지털뱅킹 플랫폼 ‘리브(Liiv) KB캄보디아’를 통해 비대면으로 대출가능여부, 한도 및 금리를 즉시 확인하고 신청할 수 있다.

특히 ‘KB스마트론’은 비대면 본인 인증 통해 영업점 창구에 방문하지 않고도 셀프카메라 등으로 본인 인증을 거쳐 신용대출을 신청할 수 있어 해외시장에서도 비대면 경쟁력을 높였다.

김현종 KB캄보디아은행장은 “앞으로도 캄보디아 국민들에게 더 신속하고 편리한 금융 서비스를 제공해 고객의 실질적인 니즈를 반영해 나가겠다”고 밝혔다.

