[아시아경제 이민지 기자] 엠플러스 엠플러스 259630 | 코스닥 증권정보 현재가 13,100 전일대비 700 등락률 +5.65% 거래량 583,650 전일가 12,400 2021.11.08 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 권영수號 LG엔솔, 배터리 설비 교체…삼성·SK 공법도 도입 ‘中 헝다리스크’에 코스닥 2차전지 장비株 노심초사한국전력과 GS주유소가 만났다! 전기차충전 인프라 구축 협력 완료! close 는 미국 지역에 2차전지 조립공정 제조설비를 공급하는 계약을 체결했다고 8일 공시했다. 계약상대방과 계약내역은 고객사의 요청에 의한 경영상 비밀 유지로 공개되지 않았다.

