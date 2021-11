한화생명 설계사가 신한카드 모집한다

신한카드·한화생명·한화생명금융서비스, 마케팅 협업 MOU 체결

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 한화생명과 공동 마케팅 추진을 위한 전략적 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다.

여의도 63빌딩에서 진행된 이번 협약식에는 이경근 한화생명 보험부문장 부사장, 이석창 신한카드 페이 플랫폼 그룹장 등이 참석했다.

신한카드는 이번 MOU를 통해 양사의 제휴 설계사 간 교차 채용을 진행한다. 한화생명 라이프 MD 채널의 디지털 플랫폼을 활용해 카드 회원 모집 확대를 위한 다양한 마케팅을 전개할 예정이다. 한화생명 또한 양사의 우수한 판매채널과 자산을 활용해 마케팅 효과를 극대화 한다는 전략이다. 신한카드는 GA업계 1위 한화생명금융서비스와도 다양한 협업 마케팅 체계 구축을 위한 MOU를 동시에 체결했다.

신한카드 관계자는 "대형 생명보험사인 한화생명과 국내 최대 규모 판매전문회사인 한화생명금융서비스와의 다양한 제휴 모델 개발과 활발한 협업을 통한 시너지가 기대된다"며 "양사의 영업 노하우와 마케팅 역량을 결합해 고객에게 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'의 가치를 전달할 수 있도록 끊임없이 노력 할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr