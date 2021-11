캠프 해단식 연 홍준표 "비리 대선엔 참여 안 해…지는 한 사람 감옥行"

"같이 일한 분들 마음, 정치 인생 끝날 때까지 잊지 않겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대통령 후보를 뽑는 경선에 참여했던 홍준표 의원이 8일 캠프 해단식을 열었다. 홍 의원은 "경선에 승복하지만 자신의 역할은 여기까지"라며 향후 행보에 선을 그었다.

홍 의원은 이날 "전당대회 때도 비리 대선에는 참여하지 않는다고 했다"며 이처럼 말했다. 그는 "검찰 수사 기관이 대선을 결정하는 그런 대선이 되어 버렸다"면서 "두 사람 중 한 사람은 지면 감옥에 가야 할 것"이라고 했다.

이어 "이회창 전 총재 대선에도 마이크를 잡아본 적이 없다"면서 "두 후보 아들이 불법은 아니지만 (군대를 가지 않은 점이) 납득이 안 돼서 연단에서 마이크를 잡아 본 일이 없다"고 말했다.

홍 의원은 "마치 이번 대선이 '석양의 무법자' 대선처럼 보인다"고도 강조했다. 그러면서 "저는 이번 대선에서 저의 역할인 국민적 흥행을 하게 만들었고 그것으로 끝이 났다"며 "열렬히 응원해주고 지지해준 여러분들께 보답을 못해서 죄송하고 미안하다"고 말했다.

또 "같이 일한 분들에 대한 마음을 정치 인생 끝날 때까지 잊지 않고 가겠다"고 강조했다.

그는 "패자에게 이렇게 해주는 것만 해도 감사하고 눈물 난다. 여기서 끝내겠다. 패자는 조용히 들어가는 것이 맞다"며 해단식을 마무리했다.

이날 해단식 장소에는 홍 의원의 지지자들이 몰려 발 디딜 틈이 없을 정도였다. 공개 지지를 선언했던 최재형 전 감사원장과 안상수 전 인천시장 등도 참석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr