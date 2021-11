이준석 "尹선대위에 '홍준표 모시기' 큰 의미 없어"

"2030 지지층, 尹이 직접 노력해서 끌어모아야"

"洪 없다고 2030세대가 이재명 찍을 일은 없을 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선 후보 선거대책위원회 합류를 거부한 홍준표 의원에 대해 "선대위에 모시는 게 사실상 큰 의미는 없다"고 말했다.

이 대표는 8일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "선대위에 홍 의원이 참여한다고 해서 지금 윤 후보에 대해 지지를 보류하고 있는 20·30대가 갑자기 지지 선언을 하진 않는다"며 이같이 주장했다.

그는 "홍 의원이 20·30대로부터 굉장히 큰 지지를 받으셨기 때문에, 그분의 행보가 20·30대의 지지로 이어지기를 바라는 마음에서 '원팀'을 선대위 참여라고 규정짓는 분들이 있다"라며 "(그러나) 본인(윤 후보)이 직접 20·30대의 바라는 바를 실현하고 거기에 적응해 나가는 모습으로 득표를 끌어모아야 하는 것이지, 상징성 있는 인사가 후보 옆에서 사진을 찍는다고 크게 달라지진 않을 것"이라고 내다봤다.

이어 "홍 의원에게 직간접적으로 들은 내용이긴 하지만 지금은 휴식이 필요한 시기"라며 "20·30대 지지층은 홍 의원이 낸 공약에 관심을 갖고 자발적으로 형성된 것이다. 홍 의원 본인도 선대위 참여를 통해 자연스럽게 (지지층을) 이전시키는 건 불가능하고 부자연스럽다고 생각할 것"이라고 했다.

앞서 국민의힘 대선 경선에서 홍 의원이 최종 탈락하자, 당 홈페이지와 인터넷 커뮤니티 등에는 자신을 20·30대라고 밝힌 당원들의 탈당 인증이 이어진 바 있다. 또 일부 당원들은 "윤 후보를 뽑느니 차라리 이재명 (더불어민주당 대선) 후보를 찍겠다"는 등 거세게 반발했다.

이와 관련해 진행자가 '청년층이 이재명 후보에게 넘어갈 가능성이 있다고 보느냐"고 묻자, 이 대표는 "(청년층은) 민주당 정책의 가장 큰 피해자이며 실망한 분들이기 때문에 또 다른 민주당 후보를 찍을 일은 전혀 없을 것"이라며"이재명 후보 식의 현금 복지와 같은 것들이 전혀 희망이 될 수 없고, 본인 세대에 가장 큰 부담을 지운다는 것을 너무 잘 알고 있다"고 답했다.

이어 "그렇기 때문에 이재명 후보가 아무리 무상시리즈를 이야기해도 20대에서 처참한 지지율을 지금까지 보여왔던 것"이라며 "공정과 정의라는 것에 대해 젊은 세대가 중요하게 생각하는데, 특히 최근에 벌어진 (이 후보 관련) 도덕적 논란 등도 정의로움과 거리가 멀다고 젊은 세대는 판단할 것"이라고 했다.

