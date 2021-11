외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락

코스닥도 장 초반 1%대 하락폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 장 초반 하락하고 있다. 코스닥은 다시 1000선 아래로 떨어졌다.

8일 코스피는 전일 대비 0.13%(3.91포인트) 하락한 2965.36으로 장을 출발했다. 이날 오전 9시34분 기준 2931.85까지 떨어지며 1%대 하락폭을 나타내기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 375억원, 1584억원을 순매도했다. 개인은 1925억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 의약품의 낙폭은 4.35%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(-3.18%), 은행(-2.69%), 금융업(-1.52%), 철강금속(-1.15%) 순이었다. 섬유의복(1.54%), 운수창고(1.38%), 전기가스업(0.93%), 통신업(0.18%), 유통업(0.04%) 등은 상승했다.

기아를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 셀트리온의 하락폭은 5.50%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스(-3.82%), 카카오(-2.72%), SK하이닉스(-2.34%), LG화학(-2.29%), 삼성SDI(-1.46%), 현대차(-0.93%), NAVER(-0.49%), 삼성전자(-0.28%) 등 순으로 떨어졌다. 기아는 0.11% 올랐다.

코스닥은 전일 대비 0.23%(2.27포인트) 하락한 999.08로 거래를 시작했다. 지난 5일 코스닥의 종가는 1001.35였지만 장을 열자마자 1000선 아래를 하회한 셈이다. 이날 오전 9시34분 988.96까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 272억원, 297억원을 순매도했다. 개인은 624억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 유통의 하락폭은 3.60%로 가장 컸다. 이어 제약(-3.48%), 운송장비·부품(-1.92%), 제조(-1.43%), 기타 제조(-1.25%) 등 순으로 떨어졌다. IT 부품(0.98%), 통신장비(0.98%), 일반전기전자(0.73%), 건설(0.68%), 방송서비스(0.09%) 등은 상승했다.

약세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온제약의 낙폭은 6.50%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어(-6.47%), 에이치엘비(-3.89%), SK머티리얼즈(-2.42%), 카카오게임즈(-1.63%), 펄어비스(-0.64%) 등 순이었다. 엘앤에프(3.54%), 위메이드(3.45%), 에코프로비엠(2.16%), CJ ENM(1.31%) 등 순으로는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr