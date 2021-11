한컴그룹, 자율주행 모빌리티 사업 본격화…ETRI와 협력

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터(한컴)그룹이 자율주행 모빌리티 사업을 본격적으로 추진한다.

8일 한컴그룹에 따르면 계열사인 한컴인스페이스가 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 자차 위치·움직임 정보 예측기술, 라이다센서 기반 장애물 트래킹·자율주행 판단제어기술, 영상기반 자율주행 인지 인공지능 기술, 라이다기반 자율주행 인지·예측 인공지능 기술 등 총 4종의 기술을 받게 된다.

한컴인스페이스는 자율주행 경로 계획 수립과 도심환경·농어촌지역 자율주행, 신호등·3차원(3D )이동객체 인식 기술 등 자율주행 모빌리티 서비스에 필요한 핵심 기술 내재화에 나선다.

ETRI와 정기적 교류를 통해 자율주행 기술 고도화와 상용화를 추진한다.

한컴그룹은 지난 7월 세종시와 체결한 세종형 스마트시티 조성을 위한 업무협약(MOU)을 토대로 자율주행 버스 실증사업 참여 등 자율주행 모빌리티 서비스 사업화를 추진할 계획이다.

한컴그룹 관계자는 "앞으로 세종시의 자율주행 실증사업 참여를 비롯해 다양한 자율주행 모빌리티 사업을 적극적으로 추진해나가겠다"라고 말했다.

