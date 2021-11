SKT, AI '누구'로 고속도로 정보 제공

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤은 한국도로공사와 업무협약을 맺고 자사 인공지능(AI) 플랫폼 ‘누구(NUGU)’를 통한 고속도로 관련 정보 제공 서비스를 8일부터 시작한다고 밝혔다.

SK텔레콤과 한국도로공사가 고객에게 제공하는 고속도로 정보는 ▲고속도로 안전 ▲휴게소 영업 ▲운전 상식 ▲관광지 정보 등 600여개로, ‘TMAP x NUGU’·‘NUGU auto’·‘T전화 x 누구’·‘누구 스피커’ 등 누구가 지원되는 모든 기기 및 서비스에서 음성을 통해 확인 가능하다.

고속도로 정보 이용을 원하는 고객은 각종 누구 기기 및 서비스에서 “아리아, 고속도로에서 사고 나면 어떻게 해?”, “아리아, 고속도로 미납 통행료 납부 방법 알려줘”, “아리아, 눈 올 때 운전 방법 알려줘” 등의 필요한 내용을 질문하면 된다.

SK텔레콤과 한국도로공사는 이번 서비스를 통해 고객들이 지금까지는 콜센터나 영업소 또는 인터넷을 통해 확인해야 했던 고속도로 정보를 AI 플랫폼을 통해 좀 더 쉽고 편리하게 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한, SK텔레콤은 이번 서비스 출시를 기념해 11월 21일까지 ‘TMAP x 누구’ 사용 고객 대상 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여를 원하는 고객은 TMAP에서 이벤트 메시지인 “아리아, 고속도로 사고 나면 어떻게 해?”를 말하면 된다. 이후 이벤트 페이지에서 참여 정보를 등록하면 된다. 이벤트에 참가한 고객에게는 추첨을 통해 하이패스 단말기(100명)와 SK에너지 주유 상품권 1만원권(300명)을 제공할 예정이다.

이현아 SK텔레콤 AI&CO 담당은 “’누구’를 통해 고속도로 정보를 고객들에게 편리하게 알려주게 되어 기쁘다”며, “언제 어디서나 고객들에게 편리한 삶을 제공하는 ‘누구 에브리웨어’를 지속 추구해 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr