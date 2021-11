윤석열 "내가 檢총장이면 대장동 수사 벌써 끝났다…어려운 수사 아냐"

"대장동은 설계 자체가 배임 범죄의 완결"

"민주당-이재명, 시대 정신인 공정과 상식에 반한다"

[아시아경제 박현주 기자] 검찰총장 출신인 윤석열 국민의힘 대선후보가 이재명 더불어민주당 후보를 둘러싼 '대장동 개발 특혜 의혹'과 관련해 "내가 현직 검찰총장이었으면 벌써 수사 끝났다"고 말했다.

윤 후보는 7일 연합뉴스와의 인터뷰에서 "이 후보가 대장동 개발사업의 설계자 아닌가. 본인이 말을 번복하고 안 하고가 문제가 아니라, 시장 결재 없이 이뤄질 수 없는 문제"라며 "이 정도는 어려운 수사도 아니다. 대장동은 설계 자체가 배임 범죄의 완결"이라고 주장했다.

그러면서 이 후보가 대장동 개발과 관련해 입장을 번복한 점을 꼬집어 "본인이 말을 번복하고 안 하고가 문제가 아니라, 시장 결재 없이 이뤄질 수 없는 문제"라고 했다. 이 후보는 지난 9월14일 국회에서 기자들과 만나 "사실 이 설계는 제가 한 것"이라고 밝혔으나, 이후 지난 지난달 18일과 20일 국회 국정감사에선 관여 의혹을 전면 부인한 바 있다.

윤 후보는 또 대장동 의혹에 대해 "(이 후보가) 도장만 꾹 찍은 게 아니라 처음부터 협의하고 보고 받고 피드백하는 과정에서 최종 사인한 것"이라며 "저 어마어마한 토지를 소유한 시민의 재산을 강제 수용해, 저렇게 민간 업자들에게 나눠준 일 자체를 시장이 전혀 관여하지 않았다는 것은 상상하기 어려운 일"이라고 했다.

'이 후보가 부정 이익을 편취하지 않았다 해도 범죄인가'를 묻자, "배임은 부정 이익을 받든 제3자에게 주든 똑같이 범죄가 된다"고 답했다. 이 후보가 자신의 책임을 '관리 책임'으로만 국한한 데 대해서도 "상식에 안 맞는 얘기"라고 지적했다.

윤 후보는 이 후보와의 본선 대결에 대해선 자신감을 드러냈다. 그는 "승리할 자신 있다. 확신이 있다"며 "대장동 게이트로 상징되는 민주당과 이재명의 연합은 시대 정신인 공정과 상식에 반한다"고 밝혔다. 이어 "제가 어떤 면에서 부족한 면도 있을 테고 국민 질타도 받을 수 있겠지만, 크게 봤을 때 저는 시대정신을 거스르기 어렵다고 생각한다"고 전망했다.

이 후보의 장점에 대해선 "추진력이 강하다"면서도 "추진력이 강하지만, 그 방향이 옳으냐, 국민에게 도움이 되느냐가 중요하다. 제가 볼 땐 방향이 제대로 안 돼 있는 게 문제"라고 평가했다.

