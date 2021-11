문체부 산하 비영리 단체 'K-콘텐츠 크리에이터 연합회'

한류 콘텐츠 창작과 수출을 지원하는 사단법인이 8일 출범한다. 문화체육관광부 산하 비영리 단체인 K-콘텐츠 크리에이터 연합회(KFCC)다. 다중 채널 네트워크(MCN) 회사를 비롯해 스튜디오, 미디어, 전시 업체, 개인 유튜버 등이 참여한다. 한국무역협회와 코엑스 등도 특별회원으로 이름을 올린다. 송재룡 초대 회장은 "한국은 K-팝 등 글로벌 콘텐츠를 보유해 잠재력이 무궁무진하다"며 "미국을 대표하는 콘텐츠 축제인 비드콘 같이 독자적 시스템으로 차별화한 문화 행사를 만들겠다"고 했다. KFCC는 다음 달 14일 서울 강남구 코엑스에서 발족식과 함께 창립 콘퍼런스와 시상식을 한다. 앞으로 창작자 교육, 콘텐츠(라이브커머스) 제작지원 등 맞춤형 서비스를 제공한다.

