정부 "먹는 코로나19 치료제 계약 이달 내 완료"…내년 초 도입 전망

[아시아경제 김형민 기자] 정부가 먹는 형태의 코로나19 치료제 40만4000명분의 선구매 계약을 이달 안으로 완료하겠다고 7일 밝혔다.

치료제가 국내에 들어오는 시점은 내년 1분기로 '단계적 일상회복' 과정에서 일정 부분 역할을 할 것으로 기대된다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 "정부는 40만4000명분의 경구용 치료제를 확보할 계획"이라며 "아직 계약이 이뤄지지 않은 13만4000명분에 대해서는 추가 협의 중이며 11월에 확정할 예정"이라고 밝혔다.

중대본은 "13만4000명분 선구매는 치료제 개발 3사인 미국 머크앤컴퍼니(MSD)·화이자, 스위스 로슈와 협의 중이며 국내외 치료제 개발 상황을 고려해 구매를 추진할 것"이라고 덧붙였다.

정부는 '단계적 일상회복' 과정에서 중환자 발생을 최소화화기 위해 경구용 치료제 선구매를 추진해왔다. 40만4000명분 가운데 지난 9월 MSD와 20만명분, 10월 화이자와 7만명분 구매약관을 각각 체결했다.

경구용 치료제 구매 계약이 이달 안에 완료되면 치료제 도입 시점은 정부 희망대로 내년 1∼2월이 될 가능성이 높다.

정부는 일상회복 과정에서는 '재택치료'를 원칙으로 하면서 의료자원은 위중증 환자에게 집중적으로 투입한다는 계획이다.

재택 환자에게 이 치료제를 처방할지 여부는 아직 결정되지 않았다. 하지만 집 또는 병원에서 증상 발현자나 고위험군에게 투약할 경우 중환자 병상 사용률을 떨어뜨릴 수 있다.

MSD의 '몰누피라비르'는 증상 발현 닷새 내에 투여시 입원·사망 확률이 약 50% 줄어든다는 임상 결과가 나왔고 화이자의 '팍스로비드'는 증상 발현 사흘 내 투여시 입원·사망 확률이 89% 감소하고 닷새 안에 복용시 확률이 85%까지 떨어진다는 결과가 발표됐다.

영국은 지난 4일 세계 최초로 몰누피라비르의 사용을 승인했고 미국도 이달 말 몰누피라비르의 사용 승인을 검토하기 위한 공개 회의를 연다. 화이자도 조만간 미국 식품의약국(FDA)에 사용 승인을 신청할 예정이다.

