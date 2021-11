금천구청소년의회 의장 동일여고 권지혜·부의장 문성중 정나경 의원 선출

금천구 6일 제6대 금천구 청소년의회 개원

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 6일 오후 1시 금천구의회 본회의장에서 ‘제6대 금천구 청소년의회’를 개원하고 정례회를 개최했다.

이날 유성훈 금천구청장과 백승권 금천구 의회 의장, 박찬길 부의장 등이 참석해 제6대 청소년의회 개원을 축하, 청소년의원들을 격려했다.

이어 진행된 정례회에서는 당선된 청소년의원들이 직접 진행을 맡아 의장단 선출 및 상임위원회 구성에 대한 안건을 상정했다.

의장에는 동일여고 권지혜 의원이, 부의장에는 문성중 정나경 의원이 선출됐다.

‘제6대 금천구 청소년의회’ 청소년의원들은 계속되는 정례회를 통해 청소년들의 욕구를 반영한 의견을 개진, 구 청소년 정책에 실현을 위해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

‘금천구 청소년의회’는 2016년 첫 개원 이후로 올해로 6대째를 맞는 금천구의 청소년 정책참여를 위한 특화 사업이다. 지난 8월 23일(월)부터 27일(금)까지 청소년총선거를 진행해 정당득표 비율에 따라 20명의 청소년의회 의원을 선출했다.

유성훈 금천구청장은 “청소년의원 여러분께서는 금천구의 청소년을 대표해 청소년의 권익을 보호하고 각 정당의 정책과 공약을 실천하기 위한 다양한 의정활동을 펼쳐 주시기 바란다”라며, “금천구에서도 청소년들이 주체가 되는 다양한 정책들이 실현될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.

