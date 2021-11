尹, 홍준표·유승민·원희룡 향해 "우리는 깐부"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 경선 경쟁자였던 홍준표 의원, 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주도지사를 향해 "우리는 모두 정권 교체를 위한 깐부"라고 말했다.

윤 후보는 7일 페이스북을 통해 "세 분의 정치 선배들이 보여준 애국심과 경륜, 그리고 지혜, 열심히 배우겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "바쁘게 움직이면서도 지난 금요일 전당대회 생각이 떠나질 않았다"며 "정권 교체의 대의를 위해 홍준표 선배와 다른 두 후보가 보여주신 원팀정신 때문"이라고 얘기했다.

이어 그는 "홍준표 선배의 짧은 메시지는 제 가슴을 뭉클하게 했다. 저의 수락 연설보다 훨씬 빛났다"며 "멋진 위트까지 곁들인 낙선 인사와 국민과 당원들에게 보여준 맏형다운 그 미소, 오랫동안 잊지 못할 것"이라고 강조했다.

윤 후보는 또 "'경선 과정에서의 일은 모두 잊고 당 화합과 정권 교체를 위해서 함께 힘써 달라'는 당부의 말씀을 전해주신 유승민 후보의 메시지도 감동적이긴 마찬가지였다. '정권 교체를 위해서 모든 걸 바치겠다'는 원희룡 후보의 말씀도 너무도 든든했다"며 "정치가 이렇게 멋질 수 있다는 것을 새삼 느꼈다"고 설명했다.

그러면서 그는 "우리 당의 지난 역사를 돌아보면 감동적인 승복과 단결을 이뤘을 땐 승리했지만, 그렇지 못했을 땐 패배했다"며 "우리 당은 승리를 향한 또 한 번의 의미 있는 전통을 축적했다. 정권 교체로 이 아름다운 전통을 이어가겠다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr