이재명, SNL코리아 출연…"아수라가 말죽거리 잔혹사보다 재밌어"

이재명 더불어민주당 대선 후보가 'SNL 코리아'에 출연했다.

6일 이 후보는 쿠팡플레이의 코미디 프로그램 SNL 코리아의 코너 '주기자가 간다'에 출연했다. '주기자가 간다'는 인턴기자 주기자(배우 주현영)가 기자 역할을 맡아 진행하는 코너로, 주기자는 이 후보를 향해 대답하기 곤란한 질문을 던져 선택을 요구하는 '밸런스 게임'을 진행했다.

이날 주기자는 "휴가 때 영화 '말죽거리 잔혹사'와 '아수라' 중 하나만 본다면 (무엇을 볼 것이냐)"라는 질문을 던졌다. 이에 이 후보는 큰 웃음을 터뜨리고는 "둘 다 안 보고 싶다"라면서도 "이미 둘 다 봤다. 아수라가 더 재미있었다"라고 답변했다. 영화 '말죽거리 잔혹사'는 이 후보와의 스캔들이 있었던 배우 김부선 씨가 출연했던 영화이며, 영화 '아수라'는 이른바 대장동 개발 특혜 의혹과 닮았다며 화제를 모은 영화다.

이 후보는 "더불어민주당 대선 경선 경쟁자였던 이낙연 전 대표와 추미애 전 장관이 동시에 물에 빠지면 누구를 먼저 구하겠느냐"라는 질문에 "너무 어렵다"라고 당황하는 기색을 보였다. 또한 "꼭 해야 하느냐. 차라리 제가 물에 빠지겠다"라며 고심하다 "이 전 대표님을 먼저 건져드려야겠다. 인간적으로, 개인적으로 판단할 일이 아니고, 전체 정치 구도를 생각하면 그렇게 해야 할 것 같다"라고 답했다.

이 외에도 이 대표는 "드라마 '오징어 게임' 속 인물이라면 게임에 참가하겠느냐"라는 질문에 "안 한다. 저는 현실주의자고, 확률이 너무 낮다"라고 답했다. 또 "다음 생에 다시 태어난다면 지금 사모님과 또 결혼하기, 혹은 대통령 되기 중 하나를 선택해 달라"라는 질문에는 "아내와 결혼하고 싶은데 안타깝게도 제 아내는 다시 그렇게 살고 싶지 않다고 그런다", "(아내가) 상처가 조금 많다. 그래서 반드시 (결혼을) 다시 해야겠다"라고 웃으며 말했다.

이 후보는 방송에서 청년들을 향한 메시지를 남기기도 했다. 그는 "같이 노력하자고 말하고 싶다"라며 "우리가 겪는 어려움은 기회가 적고, 웅덩이가 작아서 나오는 것"이라고 강조했다. 이어 "웅덩이가 작고 얕으니 친구들끼리 부딪힌다"라며 "그걸 벗어나기 위해서는 웅덩이를 좀 넓혀야 한다. 그게 가능한 길이다"라고 격려의 말을 전했다.

