박성수 송파구청장, 혁신교육지방정부협의회 정기총회 개최...테마?

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장이 회장을 맡고 있는 혁신교육지방정부협의회가 정기총회 및 집담회를 지난 5일 전남 순천시 순천만 생태문화교육원 등지에서 개최했다.

혁신교육지방정부협의회(이하 협의회)는 중앙과 지방정부, 일반자치와 교육자치 협력 강화를 위한 지방자치단체장 협의회다. 지난 2018년3월 출범해 현재 전국 65개 지방정부가 참여하고 있다. 박성수 구청장은 올 7월부터 회장직을 맡고 있다.

이번 정기총회는 ‘도시의 미래를 여는 교육 대전환을 꿈꾸다’가 주제다. 회원 도시의 지역별 우수 정책사례와 추진성과를 공유, 부산 금정구와 강원도 양구군의 권역별 집담회 발표가 있었다. 이후 대통령직속 국가교육회의 김진경 의장의 ‘미래사회에 대한 국가 차원의 교육적 대응방안’ 발표가 이어졌다.

이 자리에서 박성수 구청장은 “코로나로 인한 경험이 학생들에게 ‘잃어버린 2년’이 되지 않기 위해서는 지방정부가 나서 교육손실을 채워가야 한다”고 강조, “각 지역의 우수교육모델이 국가교육정책의 중요한 지표가 되도록 노력하자”고 말했다.

회원도시 단체장들은 각자의 교육모델을 개발하고 서로의 장점을 공유하며 시너지를 내는데 협력하기로 뜻을 모았다.

이를 위해 협의회는 내년에 지역의 현실과 교육고민을 나누고 실질적인 문제 대안을 모색하는 사업들을 다양하게 진행한다. 교육청과 함께 하는 권역별 집담회, 회원도시의 우수사업을 공유하는 정책모델링 사업, 단체장 연구모임인 ‘미래교육 3.0’ 등을 추진할 예정이다.

박성수 구청장은 “협의회를 통해 회원도시 간 교육 철학과 정책을 공유한 덕분에 코로나 위기를 슬기롭게 대처해 나가고 있다”면서 “앞으로도 중앙정부의 중요한 파트너가 되어 주민들의 가장 가까운 곳에서 교육을 혁신하며 ‘코로나 이전’ 보다 더 나은 미래를 만드는데 힘쓰겠다”고 말했다.

