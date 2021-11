홍준표 “청년들의 꿈 되고 싶었지만…한 여름밤의 꿈 돼버렸다”

“밑바닥서 자랐어도 대통령 되는 나라 꿈꿔”

한동안 쉬면서 생각 정리하겠다며 거취계획 밝혀

[아시아경제 김희윤 기자] 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 홍준표 의원이 "청년들의 꿈이 되고 싶었다"며 경선 소감을 밝혔다.

홍 의원은 6일 페이스북에 “밑바닥에서 자랐어도 바른 정신을 갖고 내 엄마처럼 착하게 살면 대통령도 할 수 있는 나라가 대한민국이라고 외치고 싶었다”고 적었다.

이어 “그러나 그 꿈은 한여름밤의 꿈이 되어 버렸다. 또 다시 그 꿈을 꿀 수 있는 여력이 될지 알 수 없으나 인생 자체가 꿈길이라는 것은 변함없는 사실”이라며 “한동안 쉬면서 생각을 정리 해보겠다. 저를 지지해준 모든 분들에게 거듭 감사드린다”고 했다.

홍 의원은 전날 국민의힘 대선후보 경선 투표 발표에서 패배한 뒤 "결과에 깨끗하게 승복한다"고 밝혔다. 이어 자신의 페이스북을 통해 “이번 경선에서 마지막까지 치열하게 국민적 관심을 끄는 것이 제 역할이었다”며 “국민 여러분과 당원 동지 여러분이 합심해서 정권 교체에 꼭 나서주도록 당부드린다”고 전했다.

김희윤 기자