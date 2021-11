[단독] TSMC, 마감시한 사흘 남기고 美정부에 반도체 자료 제출

5일, 미 상무부에 기초자료와 함께 기밀자료 첨부해

마감시한 8일…삼성·SK하이닉스, 압박받을 듯

단독[아시아경제 정현진 기자] 대만 파운드리(반도체 위탁생산)업체 TSMC가 반도체 관련 정보를 요구한 미국 정부에 자료를 제출한 것으로 확인됐다. 제출 마감시한을 사흘 앞두고 작성 가능한 일부 내용만 담아 자료를 낸 것으로 보인다. 미 정부의 자료 제출 요구에 반감을 보였던 TSMC가 서류를 먼저 제출하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업계가 압박을 받을 것으로 보인다.

5일(현지시간) 미국 연방 관보와 관련 업계에 따르면 TSMC는 이날 미 상무부 산업안보국에 미 정부가 요구한 반도체 관련 설문조사 자료를 작성해 제출했다. 미 상무부가 제출을 요구한 사이트에 세가지 파일을 올려뒀는데 두 자료는 기밀 서류로 관련자만 확인할 수 있도록 조치했고 하나만 서류가 공개돼 있다.

공개 자료에는 TSMC의 기초적인 정보만 기재됐다. 생산시 활용하는 기술 공정과 반도체 원료 종료, 생산 제품 종류 등을 표시하면서 디자인 또는 생산 등의 여부를 작성하는 것에는 '생산만 한다(Manufacture Only)'고 표기했다. 또 3년간의 매출 규모도 작성해 2019년에 346억3200만달러(약 41조원), 2020년에 455억500만달러를 거둬들였으며 올해 566억달러의 매출을 달성할 것으로 전망했다. 제품 생산량과 부문별 생산 비중도 포함했다.

TSMC는 미 정부가 만들어둔 답변란을 대부분 빈칸으로 비워뒀으며, 마지막으로 별도 기밀 관련 자료를 제출하는 페이지에 "TSMC의 대응 방법을 설명하는 기밀 서류를 별도 제출한다"고 설명했다.

TSMC의 서류 제출은 마감 시한인 8일을 사흘 앞두고 이뤄진 것이다. 앞서 미 상무부는 지난 9월 23일 반도체 기업들에 반도체 재고·주문·판매 현황 등이 담긴 자료를 45일 내에 제출하라고 요구했다. 이후 TSMC는 "고객 기밀 정보를 미국 정부에 제공하지 않을 방침", "미 상무부 요구에 따라 반도체 공급망 정보를 제출키로 결정했다"는 입장을 동시에 보여왔는데 일부 고객 정보가 노출되지 않는 정보들만 정리해 미 정부에 제출한 것으로 보인다.

미 정부의 요청을 받은 대부분의 기업들은 TSMC와 비슷한 선택을 할 것으로 예상된다. 실제 미국 상무부가 반도체 관련 정보를 제출하도록 요구한 사이트에는 이날까지 30개의 기업이 자료를 제출했으며 이 중 23곳이 자료 제출 여부를 공개했다. 자료를 제출한 주요 업체에는 TSMC 외에도 대만 UMC, 미 마이크론, 미 웨스턴디지털, 대만 반도체 패키징·테스트업체인 ASE 등이 포함됐다. 이들도 대부분 주요 기밀자료는 비공개로 제출했고 기본적인 내용만 공개했다.

주요 반도체 업체들이 서류를 잇따라 제출한 사실이 확인되면서 삼성전자와 SK하이닉스도 제출 압박을 받게 됐다. 국내 업체들은 제출 시한에 맞춰 일부 공개 가능한 내용을 담은 자료를 제출할 방침을 세우고 준비 중인 것으로 전해졌다. 미 정부에서도 이러한 업계의 고민을 받아들인 것으로 알려졌다.

앞서 김기남 삼성전자 부회장은 지난달 26일 미 정보 제출 요구와 관련해 "여러가지를 고려해 차분하게 대응하고 있다"고 말했으며 이석희 SK하이닉스 사장도 지난달 28일 "내부에서 검토 중이며 정부와 적극적으로 소통하고 있다"고 밝혔다.

한편, 문승욱 산업통상자원부 장관은 오는 9~11일 미국을 방문해 미 상무부 장관, 에너지부 장관과 면담할 예정이다. 문 장관은 한국 반도체 기업이 영업비밀 보호 등을 이유로 자료를 추가 제출하기 어려운 사정을 설명하고, 양국 공조를 강화하는 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr