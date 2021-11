사랑제일교회 다섯번째 명도집행…또 무산

[아시아경제 이승진 기자] 서울 성북구 사랑제일교회에 대한 다섯 번째 명도집행이 또다시 무산됐다.

법원 등에 따르면 서울북부지법은 5일 오후 2시께부터 집행인력 300여 명을 보내 교회 시설 등을 대상으로 강제집행에 나섰다. 하지만 신도들의 극렬한 저항에 오후 6시 40분께 인력을 결국 철수시켰다.

이날 집행 소식을 듣고 수백명의 신도들이 모였다. 경찰은 집행 과정에서 충돌이 발생할 것을 대비해 9개 부대 500여명을 배치했다.

신도들은 교회 외벽과 맞닿은 공사장에 포크레인 등 중장비가 토성을 쌓자 포크레인을 향해 소화기를 분사했다. 한 남성은 포크레인 유압기를 절단하려다 경찰에 연행됐다. 일부 신도는 포크레인 작업자에게 새총으로 쇠구슬을 쏘기도 했다.

거센 저항에 밀린 용역 직원들은 작업을 중단했고 오후 6시 40분께 중장비가 철수했다. 행정대집행은 일몰 이후에는 할 수 없어 결국 집행을 시작조차 못한 채 철수하게 됐다.

성북구 장위10구역에 위치한 사랑제일교회는 보상금 등 문제로 재개발에 반발해 왔다. 법원이 제시한 보상금 150억원 상당의 조정안을 거절했다.

사랑제일교회는 지난달 장위10구역 주택 재개발정비사업 조합이 제기한 건물 인도 소송에서 1심에 이어 항소심도 패소했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr