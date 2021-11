◇본부장 임명

▲ 벤처투자1본부장 채정훈 ▲ 벤처투자2본부장 한정수 ▲ 벤처투자3본부장 김재준

<승진>

◇ 부사장 승진

◇ 전무 승진

▲ 벤처투자2본부장 한정수, 벤처투자3본부장 김재준

◇ 상무 승진

▲ PE본부장 홍동희

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr