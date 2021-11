애경산업, 3분기 영업이익 25%↓…원부자재 가격 상승 영향

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업의 올해 3분기 영업이익이 코로나19의 재확산, 주요 원부자재의 가격 상승 등의 이유로 뒷걸음질 쳤다. 다만 2분기에 이어 매출이 증가하며 코로나19 영향 속에서도 매출 개선을 보였다.

애경산업은 올해 3분기 매출액은 1457억원, 영업이익은 62억원을 기록했다고 5일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 4.3%, 25% 감소한 수치다. 당기 순이익은 44억원을 기록해 지난해 같은 기간 대비 1.1% 감소했다.

애경산업은 3분기 코로나19의 재확산, 글로벌 물류 이슈, 주요 원부자재의 가격 상승 등 경영환경 악화의 영향을 받았다고 설명했다.

다만 3분기 누적 실적은 지난해보다 크게 개선됐다. 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 2.4% 감소한 4240억원을 기록한 반면 영업이익 197억원, 당기순이익 156억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 0.7%, 62.6% 증가했다.

화장품 사업은 3분기 누적 매출액 1613억원, 영업이익 214억원을 기록해 전년동기대비 각각 11.6%, 166% 증가했다. 코로나19 재확산 및 여름 비수기 영향으로 국내 실적 회복이 지연됐지만 해외 화장품 실적 성장이 화장품 전체 실적을 견인했다.

애경산업은 해외 최대 시장인 중국에서 티몰 외 핀둬둬, 틱톡 등 디지털 채널 다변화 및 마케팅 강화로 전년동기대비 30% 성장했다. 또한 베트남, 일본 등 새롭게 진출한 국가에서도 매출을 다변화 및 확대해 나가고 있다.

생활용품 사업은 3분기 누적 매출액 2626억원을 기록해 전년동기대비 9.4% 감소하고 영업이익은 -17억원으로 적자전환했다. 코로나19 재확산에 따른 국내 소비 침체 및 경쟁 심화로 실적이 하락했다. 다만 헤어케어 브랜드 ‘케라시스’를 중심으로 러시아, 중앙아시아, 일본 등 글로벌 영역을 확장해 나가고 있다.

애경산업은 위드 코로나 시대를 대비하기 위한 성장동력을 글로벌 시장 공략으로 정하고, 글로벌 영역 확장 및 제품 포트폴리오 다변화 계획을 지속적으로 펼쳐 나가고 있다고 설명했다. 특히 화장품은 4분기 광군제, 블랙프라이데이 등 주요 행사를 대비하고, 새롭게 진출한 국가에서 브랜드 인지도 및 매출을 확대하기 위한 마케팅을 강화할 계획이다.

애경산업은 생활용품의 글로벌 진출을 지속 추진할 방침이다. ‘케라시스’를 중심으로 중국, 러시아, 중앙아시아, 일본 등에서 성과를 만들어 나가고 있다. 최근 일본 유통기업과 협업해 돈키호테·라쿠텐·큐텐 등 일본 전역 온·오프라인 채널에서 케라시스 판매를 시작하며 본격 진출했다. 또한 러시아에서도 ‘케라시스 클리닉 라인’을 중심으로 좋은 반응을 얻으며 코로나19 발생 이전 대비해서도 성장하며 지속적으로 매출을 확대해 나가고 있다.

