롯데케미칼, 3Q 영업익 2883억…전년比 48.8% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 9,000 등락률 -3.94% 거래량 203,592 전일가 228,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 김교현 롯데케미칼 사장이 CEO들에게 선물한 'LAR' 제품 뭐길래"수소 함께 키우자" 재계 삼각동맹[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 은 연결 기준 3분기 영업이익이 2883억원으로 전년 동기 대비 48.8% 증가했다고 5일 밝혔다. 매출액은 4조4419억원으로 45.9% 늘었다.

사업별로 보면 기초소재사업 내 올레핀 사업부문은 매출액 2조1326억 원, 영업이익 1489억 원을 기록했다. 매출은 전분기 대비 증가했으나, 원재료인 납사 가격의 상승과 아시아 지역 내 신증설 물량 유입으로 수익성은 다소 하락했다. 아로마틱 사업부문은 매출액 6024억 원, 영업이익 119억 원으로, 견조한 제품 수요로 매출액은 증가했으나 원료가 상승 및 경쟁사 증설 물량의 유입 등에 따라 영업이익은 감소세를 보였다.

첨단소재사업은 매출액 1조2566억 원, 영업이익 765억 원을 기록했다. 전분기에 이어 매출은 상승 추세를 이어갔으나, 반도체 공급 차질에 따른 모빌리티·IT·가전 등 전방 산업의 수요 감소와 PC(Polycarbonate)의 원료가 상승에 따라 수익성은 소폭 하락했다.

이어 "인도네시아 라인(LINE) 프로젝트의 본격적인 추진 및 HPC 가동 시작 등 국내외 사업확대를 통한 경쟁력 강화 추진과 더불어 올해 7월 발표한 '2030 수소 성장 로드맵'에 기반한 수소사업 협력 및 배터리 전해액 유기용매 생산시설 투자, 국내 최초 화학적 재활용 페트(C-rPET) 공장 신설 등 친환경 미래 사업을 계획대로 추진해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr