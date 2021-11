[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 5일 오후 2시까지 광주지역에서 코로나19 확진자가 17명 추가 발생했다.

광주광역시는 이런 내용이 담긴 코로나19 발생 현황을 발표했다.

신규 확진자 중에 7명은 직업소개소 행정명령 관련으로 누적 72명으로 증가했다.

광산구 소재 외국인 지인 모임 관련은 1명 발생해, 누적 9명이다.

기존 확진자 접촉으로 감염된 이들은 5명으로 집계됐다.

해외유입은 1명이며, 5432 5433 5437 등 3명은 감염 경로가 확인되지 않은 상태다.

이날 0시 기준으로 백신 접종 완료율은 74.7%, 1차 접종률은 79.7%로 각각 나타났다.

돌파감염자 수는 지난 4월 23일부터 현재까지 771명으로 조사됐다.

