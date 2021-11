[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 171,000 전일대비 3,000 등락률 +1.79% 거래량 292,905 전일가 168,000 2021.11.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호석유, 울산·여수 의료시설에 라텍스장갑 91만장 기부금호석화, 장애인 시설 창호 교체 지원금호석화, 휴그린 자동환기창 '굿디자인 어워드' 선정 close 화학은 연결 기준 3분기 영업이익이 6253억원으로 전년 동기 대비 192.5% 증가했다고 5일 공시했다. 매출액은 2조2363억원으로 88.2%, 당기순이익은 6046억원으로 313.5% 늘었다.

