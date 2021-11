[아시아경제 송승윤 기자] 가상자산거래소 사무실을 찾아가 분신 소동을 벌인 40대 남성이 경찰에 입건됐다.

5일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 현주건조물방화 예비 혐의로 40대 남성 A씨를 입건해 조사중이다.

A씨는 전날 오후 4시 20분께 서울 강남구 업비트 사무실에 찾아가 몸에 시너를 뿌리고 라이터를 꺼내든 혐의를 받는다. 경찰은 신고를 받고 출동해 그의 신병을 확보했다.

A씨는 경찰 조사에서 "투자 실패로 금전적 손해를 봤다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 조사가 끝나는 대로 A씨에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

