7박9일 유럽순방 일정 마치고 돌아와…G20-COP26 참석, 헝가리 국빈 방문

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 7박 9일 간의 유럽순방 일정을 마치고 5일 서울공항에 도착했다.

문 대통령은 유럽순방 기간 중에 프란치스코 교황을 면담했다. 이탈리아 로마에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의, 영국 글래스고에서 열린 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP26)에 참석했다.

아울러 헝가리를 국빈 방문하고, 한-비세그라드(V4) 정상회의에도 참석했다.

한편 문 대통령은 공군 1호기를 통해 성남공항에 도착했다. 현장에서 별도의 환영 행사 없이 이동했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr