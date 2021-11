준비에만 20억원…美 유튜버, 실사판 '오징어 게임' 개최

SNS에 세트장 사진 공개

우승 상금 모금 위해 티셔츠 판매

[아시아경제 임주형 기자] 7000만명이 넘는 구독자 수를 보유한 미국 유튜버 '미스트 비스트(본명 지미 도널드슨)'가 넷플릭스 인기 드라마 '오징어 게임'에 등장한 세트장을 실제로 만들고, 게임 참가자 모집에 나섰다. 이 유튜버는 게임에 쓰일 세트장 모습을 공개하는가 하면, 상금을 모으겠다며 각종 제품을 판매하고 있다.

미스터 비스트는 4일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 쓴 글에서 "오징어 게임 세트장이 완성돼 간다. 다음주 456명의 참가자들에게 행운이 있길 바란다"고 밝혔다.

이날 그는 '현실 오징어 게임'이 펼쳐질 세트장 인테리어 일부를 공개하기도 했다. 미스터 비스트가 공개한 사진 속에는 대형 그네와 사다리, 미로 등이 보인다. 미스터 비스트는 이 세트장을 이용해 드라마에서 선보인 것과 유사한 게임을 벌일 예정이다.

미스터 비스트는 지난달 자신의 비디오 스트리밍 앱 '틱톡' 계정 구독자 수가 1000만명을 돌파할 경우, 현실 오징어 게임을 개최하겠다고 공약한 바 있다. 그는 공약을 올린 지 단 이틀 만에 목표 구독자 수를 달성했고, 현재는 약속대로 오징어 게임 실사판 제작을 위한 준비에 착수한 상태다.

앞서 그는 지난달 15일 "오징어 게임 영상을 준비 중"이라며 "456명의 참가자를 모으고 세트장을 준비하려면 약 한 달 정도 걸릴 것"이라고 내다보기도 했다.

미스터 비스트의 이번 오징어 게임 준비에는 약 200만달러(약 23억7100만원)가량이 소요될 것으로 예상된다. 또 그는 우승자에게 줄 상금을 모은다며 '미스터 비스트 게임'이라는 문구가 적힌 티셔츠 판매도 진행하고 있다. 다만 아직까지 구체적인 우승 상금 및 지급 방식은 공개되지 않았다.

한편 미스터 비스트는 1998년생 유튜버로, 과거부터 우승 상금이 걸린 대형 게임을 기획해 온 것으로 유명하다. 최근에는 50만달러(약 5억9100만원)의 상금이 걸린 술래잡기, 10만달러(약 1억1800만원)짜리 다이아몬드 훔치기 등 콘텐츠를 영상으로 만들기도 했다.

또 그는 '나무 2000만 그루 심기', '세상에서 가장 더러운 해변 청소하기' 등 이색적인 사회 공언을 실천하는 유튜버로 알려져 있기도 하다. 지난달 기준 약 7200만명이 넘는 유튜브 채널 구독자 수를 보유하고 있다.

